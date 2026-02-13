Dimissioni Nasti FI attacca la sindaca | Non l' ha difesa

Le dimissioni di Nasti hanno scatenato una dura presa di posizione di Forza Italia, che accusa la sindaca di Latina, Matilde Celentano, di non averla difesa abbastanza durante le tensioni interne alla maggioranza.

Ora la maggioranza parla. E se una parte, come FdI e Lega, fa quadrato contro l’opposizione e contro la sua richiesta di dimissioni della prima cittadina, Forza Italia invece va direttamente all’attacco della sindaca di Latina, Matilde Celentano, sul caso delle dimissioni dell’assessore al Bilancio, Ada Nasti. È di nuovo crisi, nel governo cittadino di Latina, in quella maggioranza di centrodestra che proprio sulla gestione di Abc e dei suoi bilanci ha più volte rischiato di implodere per poi ritrovare spunti di intesa. Ma questa volta Forza Italia (con la firma del coordinatore cittadino Stefano Cardillo e dei consiglieri comunali) non le manda a dire: “Rispettiamo la scelta dell’assessore Ada Nasti di lasciare la giunta comunale, ma non possiamo esimerci dall’esprimere rammarico per aver perso una professionista capace e rigorosa.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La sindaca Ada Nasti ha annunciato le sue dimissioni, lasciando il municipio di fronte a un clima di incertezza.

Questa mattina, Cinzia Aruta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaca di Arzano.

Contenuti correlati

LATINA | Dimissioni Nasti, Valletta (Lega): “Risultati concreti e stabilità, non polemiche strumentali” - facebook.com facebook