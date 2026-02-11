Dimissioni di Ada Nasti la sindaca riflette L' opposizione | Celentano faccia un passo indietro

La sindaca Ada Nasti ha annunciato le sue dimissioni, lasciando il municipio di fronte a un clima di incertezza. Oggi si sono svolti incontri e riflessioni, mentre l’opposizione chiede a Celentano di fare un passo indietro. La città si prepara a un nuovo capitolo, tra polemiche e aspettative.

Il giorno delle riflessioni, delle polemiche, della presa d’atto di quello che è stato e di quello che dovrà essere. A 24 ore di distanza da quella lettera protocollata con le dimissioni, senza motivazioni, senza possibilità di revoca, dell’assessore al Bilancio del Comune di Latina, Ada Nasti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Ada Nasti Dimissioni di Nasti, l’opposizione di Latina: “Maggioranza al capolinea, Celentano faccia un passo indietro” Questa mattina a Latina si sono fatte sentire le voci dell’opposizione, che ha commentato le dimissioni dell’assessora al Bilancio come un segnale di fallimento dell’attuale amministrazione. La sindaca di Arzano fa marcia indietro: Cinzia Aruta ritira le dimissioni La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha deciso di fare un passo indietro e ritirare le sue dimissioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ada Nasti Argomenti discussi: Ada Nasti sbatte la porta e se ne va: si dimette l'assessora al Bilancio; Latina, l’addio di Ada Nasti: rigore, frizioni e un vuoto nel cuore della giunta; Si dimette l’assessore al Bilancio di Latina Nasti, le parole del sindaco Celentano; Terremoto in Comune, si è dimessa l'assessora Nasti. La sindaca: Voleva tornare a Terracina. Dimissioni Nasti, le opposizioni all’attacco: «Celentano si dimettaQuando si dimette l’assessora al Bilancio, quando una giunta è attraversata da conflitti continui, quando la città è ferma, la responsabilità politica è una sola ... latinaoggi.eu Dimissioni di Nasti, l’opposizione di Latina: Maggioranza al capolinea, Celentano faccia un passo indietroL’intervento delle opposizioni dopo l’addio dell’assessora al Bilancio: Non motivi personali, ma una rottura politica. La sindaca non è più in grado di governare ... ilfaroonline.it Latina, si dimette l’assessora Ada Nasti: “Motivi personali e professionali” ilfaroonline.it/2026/02/11/lat… #news #notizie #cronaca x.com LATINA – Dopo le critiche di Muzio e Addonizio, Ada Nasti si dimette da Assessore al Bilancio. Il sindaco Celentano: «Motivazioni personali dietro l’addio». Arrivano forse inaspettate le dimissioni della titolare dell’assessorato al Bilancio. #AdaNasti #Annalisa - facebook.com facebook

