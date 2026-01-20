Questa mattina Cinzia Aruta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaca della città di Arzano

Questa mattina, Cinzia Aruta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaca di Arzano. Dopo due anni di mandato caratterizzati da decisioni complesse, ha sottolineato l’importanza di mantenere rigore, legalità e tutela dell’interesse pubblico come principi fondamentali della propria amministrazione. La sua uscita apre un nuovo capitolo per la città, che dovrà ora affrontare le prossime sfide istituzionali.

La sindaca lascia dopo due anni segnati da scelte difficili, rivendicando rigore, legalità e tutela dell’interesse pubblico.. Eletta nell’ottobre del 2021, Cinzia Aruta ha trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili. In questo contesto l’Amministrazione ha lavorato cercando di governare una fase delicata con rigore, legalità e scelte non facili ma necessarie, sempre orientate alla tutela dell’interesse pubblico. Nel formalizzare la propria decisione, la sindaca ha rilasciato la seguente dichiarazione: « Le mie dimissioni non rappresentano una resa personale né un arretramento rispetto ai valori che hanno guidato questa esperienza amministrativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

