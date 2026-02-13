Dimissioni di Ettore Messina | una scelta necessaria non eroica

Ettore Messina si dimette dalla sua posizione di allenatore, spiegando che ha deciso di lasciare per motivi personali legati alla stanchezza e alle pressioni accumulate negli ultimi mesi. Durante un intervento pubblico, Messina ha detto che questa scelta era necessaria per prendersi una pausa e rimettersi in sesto, sottolineando di non considerarla un gesto eroico, ma semplicemente una decisione di convenienza. Un dettaglio che ha sorpreso molti è stato il suo commento sul fatto che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di credere nel valore del suo lavoro.

Nel corso di un intervento pubblico, Ettore Messina affronta la gestione della pressione legata alle aspettative, alle reazioni del pubblico e alle implicazioni sulla scelta di lasciare la panchina di Olimpia Milano. Il discorso mette in luce come sia possibile restare fedeli al proprio metodo anche di fronte al rumore esterno, evidenziando responsabilità, coerenza e la necessità di assumersi la gestione delle conseguenze delle proprie decisioni. Messina racconta un periodo caratterizzato da ansia all'ingresso in campo, con la paura di non riuscire a vedere ciò che desiderava e di subire insulti.