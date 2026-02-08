Non è una rinuncia ma una scelta lucida e responsabile | Pergolizzi difende le dimissioni di Basile

Nello Pergolizzi difende le dimissioni di Federico Basile, sottolineando che non si tratta di una rinuncia ma di una decisione presa con responsabilità. Il presidente del Consiglio comunale spiega che il sindaco ha scelto di lasciare l’incarico in modo lucido, in modo da favorire una transizione più stabile e trasparente. Le dimissioni di Basile sono state annunciate ieri e diventeranno operative tra pochi giorni.

“Non è un atto di rinuncia, ma una scelta politicamente lucida e istituzionalmente responsabile”. Con queste parole il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi prende posizione dopo le dimissioni anticipate del sindaco Federico Basile, formalizzate ieri e operative tra pochi giorni.In.🔗 Leggi su Messinatoday.it

#FedericoBasile annuncia le sue dimissioni: "#messina non merita di essere tenuta né sotto scacco. Serve una strategia diversa, una forza diversa, un cambio di passo diverso. Il mio gesto non è di rinuncia ma di rilancio". LEGGI L'ARTICOLO facebook