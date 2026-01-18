Garante della Privacy Guido Scorza rassegna dimissioni dopo l' indagine | Scelta dolorosa ma necessaria serve nuova autorevolezza - VIDEO
Guido Scorza, membro del Garante della Privacy, ha annunciato le proprie dimissioni in seguito alle indagini della procura di Roma per corruzione e peculato. La decisione, definita dolorosa, mira a garantire una maggiore autorevolezza all’istituzione. Questa scelta rappresenta un passo importante nel contesto delle recenti questioni giudiziarie che coinvolgono le figure di rilievo nel settore.
Il membro del Garante della Privacy Guido Scorza ha rassegnato le dimissioni in seguito alle indagini della procura di Roma per corruzione e peculato. E lo ha fatto tramite un video, nel quale ha ribadito la sua innocenza ed ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa decisione Il membro del Garante della Privacy Guido Scorza ha rassegnato le dimissioni in seguito alle indagini della procura di Roma per corruzione e peculato. E lo ha fatto tramite un video, nel quale ha ribadito la sua innocenza ed ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa decisione: "Il paese ha bisogno di un Garante che abbia autorevolezza non solo effettiva, ma anche percepita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato – Il video
Leggi anche: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato
Garante Privacy: si dimette Guido Scorza, componente dell’Authority; Bufera sul Garante della Privacy, si dimette Guido Scorza; Si dimette Guido Scorza, componente Garante della Privacy. I motivi e l'inchiesta; Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso. Gli altri tre restano invece al loro posto.
Garante della Privacy, si dimette il consigliere Guido Scorza: «Decisione nell'interesse dell'istituzione» - Dopo giorni di pressioni si è infine dimesso Guido Scorza, uno ... ilgazzettino.it
Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso. E invita gli altri a fare lo stesso - Il componente del Garante indagato per peculato lascia l'incarico, era l'unico che non votò la multa a Report da 150mila euro ... ilfattoquotidiano.it
Guido Scorza, uno dei 4 componenti del Garante della privacy, si è dimesso - Il passo indietro dopo la tempesta che al compito il collegio dell'ente, al centro di una inchiesta della Procura di Roma sulla gestione delle spese. wired.it
Garante Privacy: si dimette Guido Scorza, componente dell’Authority ilsole24ore.com/art/garante-pr… x.com
Guido Scorza, membro dell’Autorità del Garante per la privacy, ha rassegnato le dimissioni. «Ho appena trasmesso al segretario generale del Garante le mie dimissioni irrevocabili da componente del collegio. Ho deciso di fare un passo indietro, credo si tratti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.