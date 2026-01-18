Garante della Privacy Guido Scorza rassegna dimissioni dopo l' indagine | Scelta dolorosa ma necessaria serve nuova autorevolezza - VIDEO

Guido Scorza, membro del Garante della Privacy, ha annunciato le proprie dimissioni in seguito alle indagini della procura di Roma per corruzione e peculato. La decisione, definita dolorosa, mira a garantire una maggiore autorevolezza all’istituzione. Questa scelta rappresenta un passo importante nel contesto delle recenti questioni giudiziarie che coinvolgono le figure di rilievo nel settore.

Il membro del Garante della Privacy Guido Scorza ha rassegnato le dimissioni in seguito alle indagini della procura di Roma per corruzione e peculato. E lo ha fatto tramite un video, nel quale ha ribadito la sua innocenza ed ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa decisione: "Il paese ha bisogno di un Garante che abbia autorevolezza non solo effettiva, ma anche percepita.

