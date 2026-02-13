Dimensionamento scolastico l' Amministrazione non ha risposte sul futuro dei due istituti comprensivi | i timori della Cgil

Luca Bianchi, dirigente scolastico di un liceo nel centro di Milano, evidenzia che l’Amministrazione non ha ancora deciso il futuro dei due istituti comprensivi cittadini, lasciando incertezza tra docenti e genitori. La Cgil denuncia una “preoccupante mancata assunzione di responsabilità istituzionale davanti a lavoratori e famiglie”, mentre nelle ultime settimane sono aumentate le proteste e le richieste di chiarimenti senza risposte concrete.

Così Alexander Fiorentini, segretario generale della Flc Cgil Forlì Cesena, commenta l’esito della seduta del consiglio comunale di Forlì, dedicata al tema del dimensionamento scolastico “Una preoccupante mancata assunzione di responsabilità istituzionale davanti a lavoratori e famiglie”. Così Alexander Fiorentini, segretario generale della Flc Cgil Forlì-Cesena, commenta l’esito della seduta del consiglio comunale di Forlì, dedicata al tema del dimensionamento scolastico. Una delegazione di docenti, personale Ata e genitori era presente in aula per ascoltare la discussione sulla mozione presentata dall’opposizione che chiedeva al Consiglio una presa di posizione netta contro i tagli che stanno investendo il territorio, con particolare riferimento alle criticità degli Istituti comprensivi 4 e 9.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nel Ravennate, due scuole comprensive stanno per unirsi.

Il commissario Bruno De Palma ha deciso come saranno divise le scuole nella regione per il prossimo anno.

