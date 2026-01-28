Deciso il dimensionamento delle scuole saltano 17 istituti comprensivi | un caso nel riminese

Il commissario Bruno De Palma ha deciso come saranno divise le scuole nella regione per il prossimo anno. Sono stati chiusi 17 istituti comprensivi, tra cui uno nel riminese. La Regione non aveva ridotto il numero di scuole come previsto e il governo ha preso in mano la situazione. Ora si attendono le nuove disposizioni e le reazioni delle comunità scolastiche.

Il dirigente scolastico dell'Emilia-Romagna Bruno De Palma, in qualità di commissario, ha disposto il dimensionamento per le scuole. Critici i sindacati: "Penalizzato il territorio dell'alta Val Conca" Il dirigente scolastico dell'Emilia-Romagna Bruno De Palma, in qualità di commissario, ha disposto il dimensionamento per le scuole per il prossimo anno scolastico, dopo che il governo aveva commissariato la Regione che non aveva adempiuto alla riduzione del numero delle istituzioni scolastiche. Con accorpamenti, fusioni e rimodulazioni vengono meno 17 autonomie scolastiche: nel 202627 in tutta l'Emilia-Romagna saranno così 515, anziché 532.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nel Ravennate, due scuole comprensive stanno per unirsi.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime alcune riserve sulla riforma degli istituti comprensivi, ritenendo che essa non risponda pienamente alle esigenze delle famiglie.

Deciso il dimensionamento delle scuole in E-R, tagliate 17 autonomieIl dirigente scolastico dell'Emilia-Romagna Bruno De Palma, in qualità di commissario, ha disposto il dimensionamento per le scuole per il prossimo anno scolastico, dopo che il governo aveva commissar ... ansa.it

I tagli del commissario alla scuola: nel Riminese deciso un accorpamento tra 2 istitutiLa riorganizzazione riduce le autonomie scolastiche: l’accorpamento riguarda l'Ic Mondaino e l'Ic di San Giovanni in Marignano ... altarimini.it

