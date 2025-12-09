IMPRESE OMR AUTOMOTIVE PREMIATA TRA LE ' 100 ECCELLENZE ITALIANE' LA CERIMONIA A ROMA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Omr Automotive è stata insignita del prestigioso 'Premio d'Eccellenza - 100 Eccellenze Italiane' nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il riconoscimento si inserisce nell'XI Edizione dell'iniziativa promossa dall'Associazione Liber, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di undici Ministeri. L'ingresso di Omr Automotive tra le 'Storie di Eccellenza' riconosce il percorso di sviluppo di una realtà industriale internazionale, oggi leader nella componentistica per veicoli, con headquarter a Rezzato (Brescia) e una presenza strutturata di 9 società in Italia e 6 nel mondo - tra cui Usa, Brasile, Cina, India e Marocco - oltre a un modello di crescita fondato su robustezza economico-finanziaria, innovazione tecnologica, sostenibilità, qualità dei processi e valorizzazione delle persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
I l ministro delle imprese parla di come il Paese sta reagendo alle sfide globali. Tra i fronti d’impegno la lotta alla contraffazione cinese e la revisione delle norme Ue sull’automotive Le misure prese su polo della difesa ed ex Ilva. L’industria in crisi? È intercon - facebook.com Vai su Facebook
L’Intelligenza Artificiale nell’automotive Ieri, 4 dicembre, il Polo Automotive di Santa Maria Imbaro ha ospitato il workshop “L’Intelligenza Artificiale per l’Industria”, organizzato da ITS Academy con CIM e Polo Automotive. Un’importante occasione per approfo Vai su X
