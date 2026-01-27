Pichetto Fratin | Sabatini e contratti di sviluppo leve strategiche per l' Italia

La discussione sulla Sabatini e i contratti di sviluppo evidenzia l’importanza di strumenti consolidati per sostenere l’economia italiana. Questi strumenti, già testati, rappresentano leve strategiche per favorire investimenti e crescita. Rinnovarli è fondamentale per mantenere la competitività del nostro Paese e supportare le imprese nel contesto attuale.

"La nuova Sabatini per l'acquisto di beni strumentali e i contratti di sviluppo sono strumenti collaudati e pienamente funzionanti, che meritano di essere rinnovati. Si tratta di meccanismi che permettono allo Stato di stimolare l'iniziativa privata senza elargire risorse a fondo perduto: viene infatti sostenuta solo una quota dell'investimento, mentre il resto resta legato al rischio d'impresa. Con questa legge di bilancio, che ha inciso anche sulle misure di Industria 5.0, emerge un dato fondamentale: l'affidabilità che l'Italia ha saputo conquistare a livello internazionale. Uno spread intorno ai 60 punti base testimonia la fiducia dei mercati e l'interesse degli investitori esteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pichetto Fratin: “Sabatini e contratti di sviluppo, leve strategiche per l'Italia” Approfondimenti su Pichetto Fratin Pichetto Fratin: L’Italia ha l’occasione per accelerare sul ruolo di hub del mediterraneo Il ministro Gilberto Pichetto Fratin evidenzia come le recenti evoluzioni in Venezuela possano offrire all’Italia nuove opportunità economiche. Pichetto Fratin vuol fare dell’Italia l’hub europeo del metano: il governo prova una vera avversione per le rinnovabili Il ministro Pichetto Fratin punta a trasformare l’Italia in un hub europeo del metano, evidenziando una preferenza per fonti fossili rispetto alle energie rinnovabili. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Governo ha appena dato il via libera alla caccia ai lupi italiani, pubblicando in Gazzetta Ufficiale il decreto che depotenzia la loro protezione a livello europeo. L’iniziativa, firmata dal Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e dal Ministro dell’Agricoltura Lollobri - facebook.com facebook Pichetto Fratin alza la mano all’appello come ministro dell’Ambiente e dell’aumento dei costi in bolletta, ma non risponde e non spiega. Proroga le concessioni per 20 anni senza gara, lascia il mercato concentrato in poche mani e noi paghiamo il conto più alt x.com

