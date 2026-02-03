File selvagge al McDrive scatta l’allarme viabilità al Villaggio Mosè

Scene di file selvaggi al McDrive del Villaggio Mosè riaccendono le preoccupazioni sulla viabilità. Ogni fine settimana, automobilisti si trovano nel traffico intenso e spesso caotico, con code che si allungano e tensioni che aumentano. La situazione è ormai diventata una costante, creando problemi e rallentamenti per chi deve attraversare la zona.

