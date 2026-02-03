File selvagge al McDrive scatta l’allarme viabilità al Villaggio Mosè
Scene di file selvaggi al McDrive del Villaggio Mosè riaccendono le preoccupazioni sulla viabilità. Ogni fine settimana, automobilisti si trovano nel traffico intenso e spesso caotico, con code che si allungano e tensioni che aumentano. La situazione è ormai diventata una costante, creando problemi e rallentamenti per chi deve attraversare la zona.
Scene che si ripetono puntualmente ogni fine settimana e che stanno diventando una costante per chi attraversa il Villaggio Mosè. Lunghe file di auto dirette al McDrive finiscono per paralizzare uno dei tratti nevralgici del quartiere commerciale agrigentino con pesanti ripercussioni sul traffico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
