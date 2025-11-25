Incidente al Villaggio Mosè auto contro furgone | 40enne ferita
Traffico rallentato questa mattina all’ingresso del Villaggio Mosè, poco distante dalla rotonda Giunone, dove un incidente ha coinvolto un’auto e un furgone. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l’impatto ha fatto finire l’utilitaria, guidata da una donna, contro il muro di cinta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
