Di notte salva vite in Pronto Soccorso di giorno fa la storia alle Olimpiadi | la favola di Regina

Di notte, Regina Martinez lavora come infermiera in un Pronto Soccorso di Città, mentre di giorno si prepara a correre alle Olimpiadi di Torino 2006. La sua storia emerge tra le luci artificiali degli ospedali e i campi innevati della Val di Fiemme, dove ha partecipato alla gara di sci di fondo. La messicana ha concluso la 10 km in 108ª posizione, ma il suo gesto di solidarietà e determinazione ha attirato l’attenzione delle campionesse, che hanno mostrato un rispetto sincero alla sua prova. Un dettaglio che rende ancora più unica la sua avventura.

