La storia del cane Franz | Maltrattato ora salva vite

La storia di Franz, un cane di cinque anni proveniente da Reggiolo, racconta di un passato segnato da maltrattamenti e abusi. Oggi, grazie a un intervento di recupero e tutela, Franz ha trovato una nuova vita, dedicata a salvare altre creature. Un esempio di rinascita e speranza che si inserisce nel clima natalizio, ricordandoci l’importanza di proteggere e rispettare gli animali.

Reggiolo (Reggio Emilia), 23 dicembre 2025 – Una storia a lieto fine, in pieno stile natalizio. Il protagonista è Franz, un cane di cinque anni, allontanato dai maltrattamenti e da una vita d’inferno a cui era sottoposto col precedente padrone. Dopo essere stato a fatica strappato a un padrone senza scrupoli, che lo teneva in condizioni di estremo degrado e ora, dopo un periodo di riabilitazione, viene infatti addestrato per il soccorso nel servizio di ricerca persone, per salvare vite umane. Franz, insieme a Blue, rispettivamente condotti dagli operatori cinofili Elena Ferrari e Monia Cattini, sono stati protagonisti dell’esercitazione di ricerca persone organizzata domenica dalla Croce rossa locale al campo sportivo Pertini di Reggiolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia del cane Franz: “Maltrattato, ora salva vite” Leggi anche: Cane maltrattato e rinchiuso in un box troppo piccolo: salvato dai poliziotti Leggi anche: Ora è allarme “megaterremoto” in Giappone: sarebbe il primo della storia: a rischio 300mila vite La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Hulk, cane maltrattato e denutrito: i carabinieri lo salvano - Legato ad una corta catena, viveva in mezzo ai suoi escrementi, denutrito e sofferente. lanazione.it Stash di The Kolors salva un cane maltrattato in Puglia. «Come si fa a essere così crudeli?» - L'ha scovato, e poi salvato, Stash dei The Kolors vicino a Vieste, in Puglia. corriere.it Zeus era arrivato al rifugio come uno dei tanti cani senza nome, senza storia certa, senza qualcuno che lo reclamasse. Un cane incrocio tra Alano e Pit Bull di 30 chili, dallo sguardo particolare e dal corpo imponente, trovato vagante per le strade del New Mexi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.