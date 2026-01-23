Incontro Ugl alle 19 ’Chi salva vite non può rischiare la propria’

L’Ugl Salute organizza un incontro informativo gratuito intitolato

Ugl Salute promuove la serata informativa gratuita ’Chi salva vite non può rischiare la propria’, un appuntamento dedicato al tema delle aggressioni al personale sanitario, fenomeno in forte aumento e motivo di crescente preoccupazione. L’incontro si terrà questa sera alle 19 alla Sala Ziani in via Laderchi 3 a Faenza, ed è rivolto a operatori sanitari, cittadini e rappresentanti istituzionali. Interverranno la senatrice Marta Farolfi, l’avvocato Patrizia Zaffagnini, il consigliere comunale Andrea Monti e Filippo Lo Giudice, insieme a ospiti istituzionali e sindacalisti Ugl, per un confronto sulle tutele giuridiche, le responsabilità e le azioni necessarie a garantire sicurezza e rispetto a chi opera ogni giorno in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

