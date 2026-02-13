Di Canio ‘gioca’ il suo Inter Juve | Spalletti fuori categoria Chivu non si è pianto addosso Dopo il KO dell’andata i nerazzurri sono sbocciati

Paolo Di Canio ha commentato la sfida tra Inter e Juventus di sabato a San Siro, sottolineando come Luciano Spalletti abbia dimostrato di essere un allenatore fuori categoria e come Chivu, nonostante la sconfitta dell’andata, sia rimasto impassibile, contribuendo a far sbocciare i nerazzurri dopo un inizio difficile.

Contenuti correlati Argomenti discussi: Di Canio: Inter-Juve sarà bellissima! Pensavamo che fosse difficile, ma con Chivu…; A Sky Calcio Club si gioca Inter-Juve. VIDEO; Guida horror, Bergomi surreale: Arbitro che mi piace. Juve-Lazio su Sky: Ormai questi rigori…; Di Canio: Lazio? Neanche nei tornei regionali c'è questa situazione. Sulla protesta... Di Canio: Lazio? Neanche nei tornei regionali c'è questa situazione. Sulla protesta...Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi riguardo la situazione attuale che sta vivendo la Lazio ... Lazio, Di Canio durissimo: Neanche nel mio quartiere si gestiva così!Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato negli studi di SkySport della gestione della società biancoceleste. Di seguito le sue ... Verso Inter-Juve (domani sera su Sky), back to 2005: quando Spalletti nel suo esordio sulla panchina della Roma allenava... Chivu #SkySport #InterJuventus #Spalletti #Chivu #SerieA #SkySerieA