Cagliari Juve Spalletti rincuora tutti dopo il ko di sabato sera | ha spronato così il suo gruppo Retroscena dalla Continassa

Dopo la sconfitta di sabato sera, l’allenatore del Cagliari, Spalletti, ha cercato di rassicurare il suo gruppo, sottolineando l’importanza di mantenere l’atteggiamento giusto e un pressing efficace. Nel retroscena dalla Continassa emergono dettagli sul suo metodo di motivazione e sulle strategie adottate per affrontare la situazione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e prepararla al meglio per le prossime sfide.

Cagliari Juve, il tecnico analizza il ko: atteggiamento giusto e pressing feroce. Lucio rassicura la squadra: giocando così arriveranno tante vittorie. La Juventus ha incassato il colpo all'Unipol Domus, ma non ha alcuna intenzione di finire al tappeto. Il giorno dopo la bruciante e inaspettata sconfitta in Cagliari Juve, l'analisi a freddo di Luciano Spalletti non è stata quella di un allenatore rassegnato o furioso, bensì quella di un leader lucido che intende proteggere a tutti i costi il lavoro svolto finora. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il mister ha voluto immediatamente spronare il gruppo, radunando i suoi ragazzi per un confronto diretto e costruttivo.

