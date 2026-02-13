Depuratore cantieri in corso | nuovi impianti per ridurre l' odore e meno traffico su viale Portofino
I lavori di riqualificazione del depuratore di viale Portofino, avviati nel 2025 con un investimento di circa un milione di euro, continuano senza sosta per migliorare la qualità dell’aria e alleggerire il traffico sulla strada.
Investimento da circa un milione di euro per rinnovare il trattamento delle acque e dell’aria. I mezzi pesanti saranno deviati sulla Statale 16 Proseguono i lavori di riqualificazione e ammodernamento del depuratore di viale Portofino. Il progetto strategico, con un investimento complessivo di circa un milione di euro, è stato avviato nel 2025: tra i suoi obiettivi anche quello di ridurre le emissioni odorigene attraverso un radicale rinnovamento dei sistemi di trattamento delle due acque reflue in ingresso all’impianto e l’introduzione di nuovi impianti per il trattamento dell’aria. Il primo traguardo è stato raggiunto la scorsa estate con il completamento dei lavori sul comparto di grigliatura lato viale Portofino.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su depuratore cantieri
Tramvia, nuovi cantieri: viale Giannotti chiude in ingresso città
Nuovi cantieri aprono in città per la linea 3 del tram.
Impianti sportivi, 20 milioni di euro per i cantieri: tutti gli interventi in corso e quelli già consegnati alla città
L’amministrazione comunale sta investendo circa 20 milioni di euro in nuovi impianti sportivi, sia in corso di realizzazione che già consegnati.
Ultime notizie su depuratore cantieri
Argomenti discussi: Montesanto 1, depuratore di Mili e rete idrica: Amam pronta a concludere le opere; Idropolitana, lavori in corso Spezia: cantiere attivo fino ad aprile 2026 [FOTO].
Depuratore del Garda, 10 chilometri di tubature nel lago da Toscolano fino a Salò per «evitare» i cantieri stradaliLa novità del progetto definitivo criticata da sindaci e ambientalisti. Zemello (Ato): non ha nulla a che vedere con l'attuale condotta sub-lacuale in acciaio che si trova a 250 metri; sarà in plastic ... brescia.corriere.it
Montesanto 1, depuratore di Mili e rete idrica: Amam pronta a concludere le opereI lavori al serbatoio completati al 90%: ora il sopralluogo e il collaudo. Mesi decisivi per la struttura di Mili Marina e per la rete terziaria da Tempostretto.it ... msn.com
A Sortino un sistema di gestione opaco. Dalle scuole Columba e Specchi, fino al depuratore comunale e ai cantieri incompiuti, quello che denunciamo è un modello amministrativo fallimentare Scuole • Lavori dichiarati conclusi e poi smentiti • Adeguamenti - facebook.com facebook
Parco dell'acqua con i reflui del depuratore: prossima apertura del cantiere x.com