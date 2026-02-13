Depuratore cantieri in corso | nuovi impianti per ridurre l' odore e meno traffico su viale Portofino

I lavori di riqualificazione del depuratore di viale Portofino, avviati nel 2025 con un investimento di circa un milione di euro, continuano senza sosta per migliorare la qualità dell’aria e alleggerire il traffico sulla strada.

Investimento da circa un milione di euro per rinnovare il trattamento delle acque e dell’aria. I mezzi pesanti saranno deviati sulla Statale 16 Proseguono i lavori di riqualificazione e ammodernamento del depuratore di viale Portofino. Il progetto strategico, con un investimento complessivo di circa un milione di euro, è stato avviato nel 2025: tra i suoi obiettivi anche quello di ridurre le emissioni odorigene attraverso un radicale rinnovamento dei sistemi di trattamento delle due acque reflue in ingresso all’impianto e l’introduzione di nuovi impianti per il trattamento dell’aria. Il primo traguardo è stato raggiunto la scorsa estate con il completamento dei lavori sul comparto di grigliatura lato viale Portofino.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su depuratore cantieri

Nuovi cantieri aprono in città per la linea 3 del tram.

L’amministrazione comunale sta investendo circa 20 milioni di euro in nuovi impianti sportivi, sia in corso di realizzazione che già consegnati.

Ultime notizie su depuratore cantieri

Argomenti discussi: Montesanto 1, depuratore di Mili e rete idrica: Amam pronta a concludere le opere; Idropolitana, lavori in corso Spezia: cantiere attivo fino ad aprile 2026 [FOTO].

Depuratore del Garda, 10 chilometri di tubature nel lago da Toscolano fino a Salò per «evitare» i cantieri stradaliLa novità del progetto definitivo criticata da sindaci e ambientalisti. Zemello (Ato): non ha nulla a che vedere con l'attuale condotta sub-lacuale in acciaio che si trova a 250 metri; sarà in plastic ... brescia.corriere.it

Montesanto 1, depuratore di Mili e rete idrica: Amam pronta a concludere le opereI lavori al serbatoio completati al 90%: ora il sopralluogo e il collaudo. Mesi decisivi per la struttura di Mili Marina e per la rete terziaria da Tempostretto.it ... msn.com

A Sortino un sistema di gestione opaco. Dalle scuole Columba e Specchi, fino al depuratore comunale e ai cantieri incompiuti, quello che denunciamo è un modello amministrativo fallimentare Scuole • Lavori dichiarati conclusi e poi smentiti • Adeguamenti - facebook.com facebook

Parco dell'acqua con i reflui del depuratore: prossima apertura del cantiere x.com