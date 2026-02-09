Tramvia nuovi cantieri | viale Giannotti chiude in ingresso città

Nuovi cantieri aprono in città per la linea 3 del tram. Da lunedì 9 febbraio, i lavori interessano i controviali di viale Gramsci e via del Ghirlandaio, mentre giovedì 12 si sposteranno in via Poggio. Viale Giannotti chiude in ingresso, segnando un’altra fase di lavori per la futura linea che collega piazza Libertà a Bagno a Ripoli. La circolazione si complica, con i primi disagi già segnalati dai residenti e pendolari.

Via a nuovi cantieri per la linea 3 del tram piazza Libertà - Bagno a Ripoli. Questa settimana via a una nuova fase di cantierizzazione: da oggi lunedì 9 febbraio sui controviali di viale Gramsci e in via del Ghirlandaio, giovedì 12 invece sarà la volta del nuovo cantiere in via Poggio Bracciolini - tra piazza Ravenna e piazza Gavinana - e del ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giannotti. Da stasera 9 febbraio ampliamento dei cantieri tra via Leopardi e piazza Beccaria sul controviale lato centro (esclusa la porzione davanti alla scuola) e tra viale Mazzini e piazza Beccaria (lato Campo di Marte).🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Firenze sono in corso nuovi interventi sulla rete tramviaria, con lavori nel viale Europa e in piazza Beccaria.

A Firenze, i lavori per la linea tramviaria verso Bagno a Ripoli proseguono con interventi in zona Gavinana.

Tramvia per Bagno a Ripoli: settimana di nuovi cantieri e strade chiuseStessa tempistica per il ribaltamento del cantiere F2 di viale Giannotti nel tratto tra via Giovanni dalle Bande Nere e via Caponsacchi. I lavori finora sul lato via di Ripoli i lavori si sposteranno ... 055firenze.it

Lavori Publiacqua, chiude anche il lungarno Vespucci. Nuovi cantieri del tram su viale GramsciDivieti in piazza Ognissanti e piazza Goldoni. E il cantiere del tram avanza in via Poggio Bracciolini In lungarno Vespucci, piazza Goldoni e piazza Ognissanti inizieranno i lavori di sostituzione di ... corrierefiorentino.corriere.it

