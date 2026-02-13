Depennata dalle graduatorie dopo il rifiuto della supplenza docente reintegrata con cattedra

La docente, inizialmente esclusa dalle graduatorie e senza più possibilità di insegnare, è stata reintegrata con una cattedra prima ancora di arrivare a una decisione del tribunale amministrativo. La sua posizione era stata cancellata dopo aver rifiutato una supplenza, ma l’atto è stato successivamente cancellato dal sistema prima che i giudici si pronunciassero. Un dettaglio importante riguarda il fatto che l’ordine di reintegro è arrivato direttamente dall’ufficio scolastico, che ha deciso di revocare il provvedimento di esclusione.

Annullato in autotutela il provvedimento dell’Ufficio scolastico di Milano dopo il ricorso promosso dal sindacato. Avviata anche l’azione per punteggio e stipendi non riconosciuti Era stata depennata dalle graduatorie e privata del contratto di lavoro, ma il provvedimento è stato annullato prima della pronuncia del giudice amministrativo. Protagonista della vicenda una docente agrigentina che, dopo aver rifiutato una nomina da graduatorie provinciali per le supplenze, si era vista cancellare dalle graduatorie provinciali per le supplenze, graduatorie d’istituto e graduatorie a esaurimento con conseguente rescissione immediata del contratto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Docente depennato dalle graduatorie per le supplenze: la preside della fiction condannata a pagare 16mila euro La preside Eugenia Carfora è stata condannata a pagare 16 mila euro. Graduatorie terza fascia ATA: il mezzo punto scatta con almeno 16 giorni di supplenza Per ottenere il primo mezzo punto nelle graduatorie di terza fascia ATA, gli aspiranti devono aver svolto almeno 16 giorni di supplenza. Argomenti discussi: Docente depennato dalle graduatorie per le supplenze: la preside della fiction condannata a pagare 16mila euro; CAIVANO CARFORA Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora; Scuola, la preside cancella il docente precario dalla graduatoria d’Istituto: dovrà risarcirlo con 10 stipendi, per il giudice ha agito con superficialità; Condannata la preside di Caivano: escluse un prof dalle graduatorie. CAIVANO CARFORA Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside CarforaIl Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto Morano di Caivano ... statoquotidiano.it Docente escluso dalle graduatorie, condannata Eugenia Carfora, la preside di Caivano cha ha ispirato la fiction con Luisa RanieriDovrà risarcire l'insegnante con 16.000 euro: per il giudice di Napoli Nord la decisione fu sbagliata ... msn.com Caivano (NA). Preside condannata a risarcire docente indebitamente depennata: interviene il CNDDU Con Sentenza del Tribunale Napoli Nord è stata condannata la dirigente Eugenia Carfora (nella foto) per il depennamento di una docente dalle graduatorie - facebook.com facebook