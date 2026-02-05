Docente depennato dalle graduatorie per le supplenze | la preside della fiction condannata a pagare 16mila euro
La preside Eugenia Carfora è stata condannata a pagare 16 mila euro. Il Tribunale civile di Napoli Nord ha deciso che non può più figurare nelle graduatorie per le supplenze. La dirigente, nota per aver ispirato la fiction
Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica dell'istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora, che con la sua storia ha ispirato la fiction "La Preside". La dirigente, consigliera comunale a San Felice a Cancello, dovrà pagare a un docente la somma di circa 16mila euro.🔗 Leggi su Casertanews.it
