Graduatorie terza fascia ATA | il mezzo punto scatta con almeno 16 giorni di supplenza

Per ottenere il primo mezzo punto nelle graduatorie di terza fascia ATA, gli aspiranti devono aver svolto almeno 16 giorni di supplenza. Questa regola si applica a coloro che sostituiscono temporaneamente il personale titolare assente, contribuendo all’attribuzione di punteggio e alla valutazione delle candidature. È importante conoscere i requisiti minimi di servizio per una corretta valutazione delle proprie esperienze lavorative nel settore scolastico.

Gli aspiranti ATA inseriti in graduatoria, alle prese con le sostituzioni del personale titolare temporaneamente assente, devono raggiungere almeno i 16 giorni di servizio per ottenere il primo mezzo punto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giurisdizione graduatorie ATA: è del giudice ordinario; GPS 2026/28: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question Time; Aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento 2026-2028: tempi, requisiti e possibilità di sostituire il titolo di accesso; Supplenze da gennaio 2026, abilitati a dicembre rimangono in seconda fascia GPS ma hanno priorità negli interpelli.

