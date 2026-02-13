Democrats say Trump’s foreign deportation deals cost taxpayers millions

I Democratici affermano che gli accordi di Trump con paesi esteri per la deportazione degli immigrati hanno fatto spendere milioni di dollari ai contribuenti statunitensi. Secondo fonti ufficiali, il governo ha pagato ingenti somme per rimpatriare persone da paesi come la Repubblica Dominicana e Haiti, spesso senza risultati concreti. Un esempio è il pagamento di circa 400.000 dollari a un paese per rimpatriare un singolo individuo.

WASHINGTON, Feb 13 (Reuters) - U.S. President Donald Trump's immigrant deportation agreements with foreign governments cost American taxpayers millions of dollars - at times more than $1 million per person shipped out of the country - and produce little benefit, according to a study from Senate Democrats released on Friday. Trump aims to deport millions of immigrants in the U.S. illegally and his administration has sought to ramp up removals of immigrants to third countries that are not their country of origin. In one example cited, a Jamaican was sent to Eswatini at a cost of more than $181,000 despite a U.