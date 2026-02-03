Trump’s call to ‘nationalize’ elections draws furious pushback from Democrats

Donald Trump ha chiesto ai repubblicani di “nazionalizzare” le elezioni, ma le sue parole hanno scatenato una dura reazione dei Democratici. Il presidente ha invitato i membri del suo partito a cambiare il modo di gestire le votazioni, ma le opposizioni hanno subito criticato questa proposta, definendola pericolosa e inaccettabile. La polemica si infiamma in un momento già teso, mentre la politica americana si prepara a affrontare le prossime sfide elettorali.

Under the U.S. Constitution, state governments oversee elections, not the federal government, and most contests are administered by county and local officials. “This is not about the 2020 election,” Democratic U.S. Senator Mark Warner of Virginia said at a press conference. “This is frankly about what comes next.” The party in power has historically lost seats in midterm elections, and Democrats need to flip only three Republican-held districts in November to gain control of the U.S. House of Representatives. “I think this is just an idea that if we fix elections, we’ll never lose,” the operative said. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump’s call to ‘nationalize’ elections draws furious pushback from Democrats Approfondimenti su Trump Call Texas Democrat’s win a ‘wake-up call’ for Republicans ahead of 2026 elections Un candidato democratico ha conquistato il seggio nel senato dello stato del Texas, vincendo con un margine a doppia cifra. Trump says Republicans should ‘nationalize’ voting in at least 15 places Donald Trump ha chiesto ai repubblicani di prendere il controllo del voto in almeno 15 località. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Trump Call Argomenti discussi: La violenza nel tempo di Trump; L’effetto Trump si abbatte sul Mondiale: in molti invocano il boicottaggio; Il nodo della libertà in Europa nella sfida di Trump a Davos; Brazil's Lula holds call with Trump, agrees to visit Washington. Trump's call to 'nationalize' elections draws furious pushback from DemocratsBy David Morgan, Bo Erickson and Jonathan Landay WASHINGTON, Feb 3 (Reuters) - President Donald Trump’s call for Republicans to nationalize elections drew pushback on Tuesday from lawmakers, ... msn.com Trump’s Push to ‘Nationalize’ Elections, ExplainedThe President repeated unsubstantiated claims of widespread voter fraud as he called on the GOP to federalize elections. msn.com The Independent. . Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni said U.S. President Donald Trump’s threat to impose new tariffs on European allies was a "mistake" and called for a resumption of dialogue to avoid escalation. (18 January) - facebook.com facebook Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale, ha organizzato una chiamata “insolita” tra Trump e agenti dell'FBI dopo la perquisizione al centro elettorale in Georgia (NYT) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.