Demenza prevenuta con allenamento mentale | studio USA mostra efficacia fino a 20 anni

Uno studio condotto negli Stati Uniti dimostra che l’allenamento mentale può prevenire la demenza per oltre vent’anni, offrendo una soluzione concreta per rallentare il declino cognitivo negli anziani.

Allenamento mentale per la demenza: uno studio americano rivela una protezione duratura, fino a 20 anni. Un programma di allenamento cognitivo focalizzato sulla velocità di elaborazione delle informazioni potrebbe ridurre il rischio di sviluppare demenza anche a distanza di vent’anni dal completamento del training. Lo rivela una ricerca statunitense di lunga durata, condotta su oltre 2.800 anziani e pubblicata sulla rivista *Alzheimer’s & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions*. I risultati suggeriscono che interventi non farmacologici mirati potrebbero avere effetti sorprendentemente duraturi sulla salute cognitiva, aprendo nuove prospettive nella prevenzione di una malattia sempre più diffusa.🔗 Leggi su Ameve.eu

