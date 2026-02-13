Del Genio afferma che Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, potrebbe diventare il favorito per rimanere sulla panchina partenopea se riuscisse a smettere di attaccare continuamente la società e i suoi limiti di bilancio.

Del Genio: “Se Conte la smette di attaccare tutti, diventa il numero uno e il favorito per restare sulla panchina del Napoli” Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis resta uno dei temi centrali in casa Napoli. A intervenire sul punto è stato Paolo Del Genio, nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8, analizzando equilibri economici e prospettive tecniche del club. “Conte e De Laurentiis parlano la stessa lingua e viene comunque messo al corrente delle possibilità economiche del Napoli senza plusvalenze che non ci saranno proprio e con acquisti che peseranno sul bilancio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Del Genio: Conte tra limiti di bilancio e futuro

Approfondimenti su genio conte

Il NAOperformingfestival25 esplora il tema dell’essere umano come spazio di mutazione attraverso performance, incontri e mostre.

Ultime notizie su genio conte

Argomenti discussi: Del Genio critica Conte: Follia far giocare Buongiorno, ammetta i propri errori!; Del Genio: Conte usa pochi giocatori! Senza rotazioni arrivano gli infortuni; Napoli penalizzato dagli arbitri? Del Genio: Non bisogna stare zitti! Devono parlare ADL e Conte; Sembra un set fantasy, ma è reale: il castello più eccentrico dell’Appennino.

Del Genio: Conte se accetta di restare deve smettere di lamentarsi di tuttiPaolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio: Conte e De Laurentiis parlano la stessa lingua e viene comunque messo al corrente delle possibilità economiche ... tuttonapoli.net

Del Genio: Futuro Conte? Stavolta ADL non arriverà allo scontroPaolo Del Genio, giornalista, nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso così: Futuro Conte? De Laurentiis dichiara spesso che c'è ... tuttonapoli.net

Paolo Del Genio su Kiss Kiss: "Conte fa marketing per se stesso nelle dichiarazioni nei post partita. Si è smarcato dal mercato di gennaio, poi una volta ci sono i medici, poi le zeppatelle a Manna, non dimentichiamo l'attacco frontale ai calciatori. Non c'è mai a - facebook.com facebook

L'OPINIONE - Del Genio: "Mercato, vorrei capire le parole di Conte, non c'è da riflettere" ift.tt/8zamFYQ x.com