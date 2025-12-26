Roma bilancio in miglioramento | ridotte le perdite e segnali positivi per il futuro! La situazione dei giallorossi tra bilancio progetto stadio e nuove strategie

Roma, bilancio in miglioramento: ridotte le perdite e segnali positivi per il futuro! La situazione dei giallorossi secondo la Gazzetta.it Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, in casa Roma il periodo che precede le festività natalizie racconta di segnali incoraggianti, soprattutto sul fronte economico. Tra il progetto dello stadio di Pietralata, le strategie di mercato che . Roma nord, 8 milioni di euro per ridurre i consumi delle stazioni: Portati avanti lavori attesi da anni; Roma, bilancio 2025 in miglioramento ma resta il rosso: -54 milioni; Bilancio Roma 2025, perdita in calo: il rosso scende a 53,9 milioni, il dato migliore degli ultimi sei anni; Roma, i conti sorridono: ridotte le perdite a 53,9 milioni. Municipio I Roma Centro, commercio, riordino e decoro: il bilancio dell'assessorato - Ridotte le postazioni incompatibili, rilancio dei mercati e liberazione delle piazze storiche Decoro urbano e tutela dei posti di lavoro: sono state queste le due stelle polari che hanno guidato il la ...

Roma autovelox e multe, aumentano gli incassi: oltre 2 milioni in più a bilancio - Passo passo, anno dopo anno, si registra una tendenza del Campidoglio a incassare di più. ilmessaggero.it

Roma, il jolly per Friedkin: un anno in più per rientrare nel Fair Play Finanziario - Gasperini, Massara e Ranieri lo hanno detto e ribadito in più occasioni: la Roma deve rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e tenere i conti in ordine in vista della chiusura del bilancio del ... iltempo.it

Bilancio Roma: si riduce il rosso, ma la strada è ancora lunga https://www.calciostyle.it/notizie/bilancio-roma-si-riduce-il-rosso-ma-la-strada-e-ancora-lungafsp_sid=1793716 di Gaetano Vernile - facebook.com facebook

[DOCUMENTI] Roma, cala la perdita nei conti: bilancio 2025 chiuso in rosso per 54 milioni x.com

