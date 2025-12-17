il corpo oltre i limiti tra cyborg e ia performance e danza sul futuro

Il NAOperformingfestival25 esplora il tema dell’essere umano come spazio di mutazione attraverso performance, incontri e mostre. Dal 18 al 21 dicembre alla Fabbrica del Vapore, il festival approfondisce il rapporto tra corpo, tecnologia, cyborg e intelligenza artificiale, offrendo un’occasione unica di riflessione sulle trasformazioni e i limiti dell’identità umana nel futuro.

L’essere umano come spazio di mutazione è il tema attualissimo di NAOperformingfestival25, che dal 18 al 21 dicembre abiterà la Fabbrica del Vapore, per quattro giornate di performance, incontri, mostre e approfondimenti sul tema del “ corpo aumentato e trasformato”. Il titolo scelto per questo “pacchetto” davvero attraente è “Cybot Organi aumentati”, chiara affermazione di intenti rispetto al focus cruciale 2025 in cui l’IA è al centro di speranze e timori. Ospite d’eccezione della XVI edizione di NAO è Neil Harbisson, artista e filosofo anglo-spagnolo, ovvero "il primo cyborg ufficialmente riconosciuto al mondo". Ilgiorno.it

