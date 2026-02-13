Definanziare il Corridoio scelta grave

Il governo ha deciso di definanziare il Corridoio Tirrenico, una decisione che blocca un’opera fondamentale per la viabilità della Toscana e dell’intera regione, e che ha suscitato reazioni di sdegno tra gli amministratori locali.

GROSSETO "Il definanziamento del Corridoio Tirrenico deciso dal Governo è una scelta grave, che blocca un'infrastruttura strategica a livello nazionale ed europeo e penalizza un intero territorio". Così la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai (foto), eletta nel collegio di Grosseto e provincia, presenta la mozione depositata agli atti. "Parliamo di un asse fondamentale per la sicurezza stradale, la mobilità e la competitività della costa toscana – prosegue Bai – inserito nelle reti transeuropee di trasporto e atteso da decenni. Dopo i tagli della manovra 2025, con la legge di bilancio 2026 il Governo ha cancellato ulteriori risorse, passando da investimenti programmati a un solo milione di euro complessivo.