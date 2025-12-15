L' imam di Torino torna in libertà FdI | Scelta grave e incomprensibile | Il Viminale pensa al ricorso

L'imam di Torino, attualmente detenuto nel Cpr di Caltanissetta, è stato messo in libertà. FdI critica la decisione, definendola grave e incomprensibile, mentre il Viminale valuta un ricorso. La valutazione delle autorità indica che l'uomo non rappresenta un soggetto pericoloso e che i suoi contatti con ambienti terroristici sono isolati e datati.

