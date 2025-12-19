L’onorevole Auriemma del Movimento 5 Stelle denuncia con fermezza la decisione del Governo di opporsi all’installazione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro. Una scelta che, secondo lui, mette a rischio la vita dei lavoratori e dimostra scarsa attenzione alla tutela della salute. La polemica si accende dopo l’incidente a Poste Italiane, evidenziando l’urgenza di intervenire per salvare vite in ambienti professionali.

© Puntomagazine.it - Auriemma (M5S): “Il Governo dice no ai defibrillatori nei luoghi di lavoro, una scelta grave e irresponsabile”

Infarto sul lavoro a Poste Italiane: l’on. Auriemma critica il Governo per il no ai defibrillatori nei grandi luoghi di lavoro. «Il 2 dicembre scorso, un lavoratore di Poste Italiane di 64 anni è stato colpito da infarto mentre si trovava in servizio all’interno di un centro che impiega circa 150 lavoratori. In quella struttura non era presente un defibrillatore. È un fatto gravissimo». Lo ha dichiarato in Aula l’onorevole Carmela Auriemma, vicecapogruppo vicario del Movimento 5 Stelle alla Camera, intervenendo sull’Ordine del Giorno sul quale il Governo ha espresso parere negativo. « Tutti sanno – ha proseguito Auriemma – che un intervento tempestivo con defibrillatore entro i primi quattro minuti può garantire fino al 70% di probabilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Pomigliano d’Arco, Auriemma (M5S): “Incidenti sul lavoro, una piaga che deve finire”

Leggi anche: Pomigliano, Auriemma (M5S): “Ennesimo incidente sul lavoro è una ferita aperta. Questa piaga deve finire”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Auriemma (M5S): «Manovra del Governo Meloni affonda il Sud: dati Svimez sono da allarme rosso; GIUSTIZIA, AURIEMMA (M5S): GRAVI TORTI IN CRITERI STABILIZZAZIONE PRECARI PNRR; Auriemma (M5s): Governo dice no a defibrillatori nei luoghi di lavoro; Centro per l’autismo di Avellino, Saiello: “Dalla Regione un segnale concreto di responsabilità”.

Sanità, Auriemma (M5S): “Il Governo dice no ai defibrillatori nei luoghi di lavoro, una scelta grave e irresponsabile” - «Il 2 dicembre scorso, un lavoratore di Poste Italiane di 64 anni è stato colpito da infarto mentre si trovava in servizio all'interno ... sciscianonotizie.it