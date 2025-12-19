Auriemma M5S | Il Governo dice no ai defibrillatori nei luoghi di lavoro una scelta grave e irresponsabile
L’onorevole Auriemma del Movimento 5 Stelle denuncia con fermezza la decisione del Governo di opporsi all’installazione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro. Una scelta che, secondo lui, mette a rischio la vita dei lavoratori e dimostra scarsa attenzione alla tutela della salute. La polemica si accende dopo l’incidente a Poste Italiane, evidenziando l’urgenza di intervenire per salvare vite in ambienti professionali.
Infarto sul lavoro a Poste Italiane: l’on. Auriemma critica il Governo per il no ai defibrillatori nei grandi luoghi di lavoro. «Il 2 dicembre scorso, un lavoratore di Poste Italiane di 64 anni è stato colpito da infarto mentre si trovava in servizio all’interno di un centro che impiega circa 150 lavoratori. In quella struttura non era presente un defibrillatore. È un fatto gravissimo». Lo ha dichiarato in Aula l’onorevole Carmela Auriemma, vicecapogruppo vicario del Movimento 5 Stelle alla Camera, intervenendo sull’Ordine del Giorno sul quale il Governo ha espresso parere negativo. « Tutti sanno – ha proseguito Auriemma – che un intervento tempestivo con defibrillatore entro i primi quattro minuti può garantire fino al 70% di probabilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
