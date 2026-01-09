Lei non gli dà i soldi lui invia le sue foto intime agli amici | 37enne arrestato per revenge porn

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Fisciano, in provincia di Salerno, con l’accusa di revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. La vicenda riguarda una relazione con una donna, alla quale non ha più consegnato i soldi e che, in risposta, ha inviato foto intime agli amici. L’indagine ha portato all’arresto, evidenziando i rischi e le conseguenze di comportamenti illeciti online.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Fisciano, nella provincia di Salerno, per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

