Lei non gli dà i soldi lui invia le sue foto intime agli amici | 37enne arrestato per revenge porn
Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Fisciano, in provincia di Salerno, con l’accusa di revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. La vicenda riguarda una relazione con una donna, alla quale non ha più consegnato i soldi e che, in risposta, ha inviato foto intime agli amici. L’indagine ha portato all’arresto, evidenziando i rischi e le conseguenze di comportamenti illeciti online.
Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Fisciano, nella provincia di Salerno, per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alfonso Signorini, il Grande fratello e le foto intime: Fabrizio Corona è indagato per ‘revenge porn’
Leggi anche: Stalking e revenge porn a Reggio Calabria, 39enne arrestato: così creava falsi nudi con le foto delle vittime
"Ho inviato la Steuererklärung a gennaio e ora il Finanzamt mi chiede documenti che non avevo..." Ogni anno sento questa frase almeno 20 volte. E ogni anno mi viene da piangere Il Finanzamt non riceverà i dati necessari dalle banche e dai datori di lav - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.