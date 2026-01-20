San Sebastiano la polizia locale si ritrova al Duomo Enrico Rossi | Presidio di legalità e coesione

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, la polizia si è riunita al Duomo di San Ciriaco ad Ancona. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, che hanno sottolineato l’importanza del presidio di legalità e di coesione sociale rappresentato dagli agenti nel territorio. Un momento di riflessione sul ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella comunità.

ANCONA – Una mattinata di celebrazioni e riflessioni quella vissuta oggi al Duomo di San Ciriaco. In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, le massime autorità civili, militari e religiose si sono riunite per rendere omaggio al lavoro quotidiano degli agenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it San Sebastiano, tutta la Polizia Locale si riunisce a Faenza per la festa del patronoOggi a Faenza si sono svolte le celebrazioni provinciali in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. San Sebastiano, la Polizia locale festeggia a San Ciriaco: Cisl FP chiede più sicurezza e formazioneIl 20 gennaio ad Ancona, la Polizia locale delle Marche si riunisce per celebrare San Sebastiano, patrono del corpo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Celebrazione di San Sebastiano - patrono della Polizia Locale; San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale; Polizia locale, a Tione la quindicesima Giornata; San Sebastiano, la Polizia Locale celebra il suo patrono: un anno di lavoro al servizio della città. Più di 80 mila contravvenzioni. La Festa di San Sebastiano: il bilancio 2025 della Polizia Locale di ArezzoU n anno intenso che ha visto gli agenti impegnati su più fronti per garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini ... msn.com Avezzano celebra San Sebastiano, patrono della Polizia LocaleLa cerimonia ha rappresentato anche un’occasione per esprimere gratitudine e riconoscenza per il lavoro prezioso svolto quotidianamente dalla Polizia Locale di Avezzano. Si è svolta questa ... terremarsicane.it Ciampino celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale Questa mattina il Comune di Ciampino ha celebrato il santo patrono della Polizia locale, San Sebastiano, con un evento istituzionale in sala consiliare. Un momento di incontro per i tanti presenti, - facebook.com facebook #20gennaio #Santodelgiorno Si celebra San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia locale. Educato alla fede cristiana nel capoluogo lombardo, è tradizionalmente invocato contro le epidemie: San Carlo Borromeo ne ravvivò il culto durante la peste che col x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.