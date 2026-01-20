San Sebastiano la polizia locale si ritrova al Duomo Enrico Rossi | Presidio di legalità e coesione

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, la polizia si è riunita al Duomo di San Ciriaco ad Ancona. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, che hanno sottolineato l’importanza del presidio di legalità e di coesione sociale rappresentato dagli agenti nel territorio. Un momento di riflessione sul ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella comunità.

ANCONA – Una mattinata di celebrazioni e riflessioni quella vissuta oggi al Duomo di San Ciriaco. In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, le massime autorità civili, militari e religiose si sono riunite per rendere omaggio al lavoro quotidiano degli agenti.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

