Una lunga storia guardando al futuro i 75 anni di AGI

AGI - Una lunga storia guardando sempre al futuro. Ad aprire la mattinata con cui, al Gazometro di Roma, AGI ha celebrato i suoi primi 75 anni, il video che ripercorre tre quarti di secolo con le immagini e i lanci dell’ Agenzia Italia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Una lunga storia guardando al futuro, i 75 anni di AGI

Altri contenuti sullo stesso argomento

AGI festeggia 75 anni, una lunga storia sempre guardando al futuro. Ci stiamo preparando a celebrare questa giornata con entusiasmo. Vi portiamo con noi dietro le quinte del nostro evento che si svolgerà domani al Gazometro di Roma - facebook.com Vai su Facebook

La banda Bassani celebra Santa Cecilia: 134 anni di storia, guardando al futuro - Appuntamento con il tradizionale concerto di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, oggi a Sarcedo. Riporta ecovicentino.it

La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Regione Lazio promuove un grande evento dedicato al coraggio, alla forza e alle conquiste delle donne nella storia. Da regione.lazio.it

Agenzia marittima Fiore. Una storia lunga 65 anni di impresa e di persone con lo sguardo al futuro - Sessantacinque anni di attività, tre sedi operative, Ravenna, Ancona e Ortona, e una visione che mette al centro le persone. ilrestodelcarlino.it scrive

I 75 anni di AGI e il backstage dell'evento al Gazometro - Vi portiamo con noi dietro le quinte del nostro evento che si svolg ... Secondo msn.com

UNRAE: un libro per ripercorrere 75 anni di storia guardando al futuro - L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri celebra il suo 75° anniversario con la pubblicazione del libro “UNRAE 2025: I nostri primi 75 anni. ansa.it scrive