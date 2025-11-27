Domani ultimo giorno in fabbrica Fine di una storia lunga 58 anni

In viale Toselli i lavoratori si apprestano a vivere l’ultimo giorno di produzione dello stabilimento Beko, domani infatti si spegneranno i macchinari della storica fabbrica senese. Si tratta della fine di una storia industriale lunga 58 anni, attraversata dai marchi Ignis, Whirlpool e Beko, e profondamente intrecciata con la vita lavorativa di generazioni di senesi. Per l’occasione la Fiom-Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm hanno organizzato un presidio dei lavoratori, che dalle 12 alle 14 saranno davanti ai cancelli per un momento di testimonianza e partecipazione collettiva a cui sono chiamate a partecipare tutta la cittadinanza e le istituzioni che hanno preso parte alla vertenza dello stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

