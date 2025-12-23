Secondo Hideo Kojima è Death Stranding 2 | On the Beach il suo grande capolavoro

Secondo Hideo Kojima, il suo più grande capolavoro è Death Stranding 2: On the Beach. Questa affermazione sottolinea l'importanza di questa produzione nel suo percorso creativo e nel panorama videoludico. La discussione sul miglior gioco realizzato dall’autore giapponese continua a suscitare interesse tra appassionati e critici, e la sua opinione rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei videogiochi di alta qualità.

Qual è il miglior gioco mai realizzato da Hideo Kojima? Alla domanda, spesso oggetto di dibattito tra fan e critici, il celebre autore giapponese risponde senza esitazioni: Death Stranding 2: On the Beach. Secondo Kojima, il suo vero capolavoro è sempre l'opera più recente, quella che meglio rappresenta la sua visione creativa attuale. La dichiarazione arriva in un'intervista approfondita, in cui il game designer riflette sul proprio lavoro e sul futuro del medium. Una risposta semplice, ma ricca di significato. E che dice molto sul suo modo di intendere la creatività. Kojima spiega infatti che il suo ultimo progetto è, per definizione, il suo capolavoro.

