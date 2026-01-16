De Luca tace su Enzo Napoli e parla già da sindaco | La ricreazione è finita Poi annuncia la guerra ai maranza

Vincenzo De Luca, in occasione delle dimissioni di Vincenzo Napoli, ha ripreso il suo celebre motto, affermando che

“La ricreazione sta finendo, è finita”. Nel giorno delle dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il suo predecessore che ora si è accinge ad essere il suo successore a Palazzo di Città, Vincenzo De Luca, torna a rilanciare un suo vecchio slogan elettorale per iniziare a dettare l'agenda politica che sarà alla base dell'imminente campagna per le elezioni comunali anticipate nel capoluogo. Il tema principale è quello della sicurezza urbana. Ma anche la “tutela dell'ambiente e il mantenimento di rapporti civili”. Nel corso della diretta settimanale del venerdì pomeriggio, De Luca spiega: “Bisogna organizzare tra le forze di polizia e la polizia municipale dei reparti speciali destinati a contrastare i maranza, i micro-delinquenti, che tolgono la serenità ai cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

