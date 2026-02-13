De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà anche per contrastare eventuali infiltrazioni criminali Repubblica

De Laurentiis insiste per uno stadio di proprietà. Vuole usare questa mossa anche per contrastare le infiltrazioni criminali nelle curve. La sua proposta si distingue per l’attenzione alla sicurezza, puntando a controllare meglio gli ambienti del tifo organizzato. La questione delle infiltrazioni resta aperta, tra preoccupazioni e richieste di intervento.

L’annosa questione delle infiltrazioni criminali nelle curve italiane continua a interessare sia l’opinione pubblica sia gli organi competenti. Come è risaputo, ieri si è svolta l’audizione in commissione antimafia. Tra i presidenti ascoltati c’era ovviamente Aurelio De Laurentiis, oltre ai vertici di Inter, Juventus e Milan. Collegato a questo tema c’è quello dello stadio di proprietà che, ovviamente, permetterebbe di sbarrare la strada a tali infiltrazioni. Ne parla Repubblica. Stadio di proprietà: c’è un altro vantaggio. Scrive Repubblica: “Spiegando – nonostante la sua audizione vertesse su altri temi – che con un impianto di proprietà del Napoli sarebbe per lui molto più semplice sbarrare le porte a eventuali ingerenze malavitose, di cui peraltro ha negato per il passato e il presente l’esistenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.

Aurelio De Laurentiis mira a realizzare uno stadio di proprietà, ma la sua determinazione solleva dubbi e interrogativi.

Napoli, Bianchini: De Laurentiis vuole un nuovo stadio, senza perdiamo 70 milioni all'annoIl direttore generale dell'area business del club partenopeo spiega le idee e le esigenze future della società relative alla questione impiantistica ... napolitoday.it

Il Napoli punta su un nuovo stadio: Garanzia per fatturato e legalitàLegalità e fatturato, con al centro di tutto lo stadio. Aurelio De Laurentiis ne vuole a tutti i costi uno nuovo e lo ha ribadito persino ieri mattina davanti alla Commissione Antimafia, spiegando - n ... napoli.repubblica.it

Tommaso Bianchini è intervenuto questa mattina dal Maradona a margine della conferenza per la campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli: "De Laurentiis vuole fare un nuovo stadio e non mettere de - facebook.com facebook

