La protesta di ‘Non una di meno’ in Senato evidenzia le preoccupazioni sul nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne. Questa mobilitazione sottolinea l’importanza di approfondire i contenuti e le implicazioni della normativa, contribuendo al dibattito pubblico e alla tutela dei diritti delle donne. È un momento di confronto che richiede attenzione e rispetto per tutte le opinioni coinvolte.

Protesta di ‘ Non una di meno ‘ in Senato contro il nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne. “Occuperemo anche San Pietro, su questa legge non un passo indietro”, urlano la manifestanti. A incontrarli una delegazione delle opposizioni alcuni parlamentari di Pd, Avs, M5S e Iv. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ddl Violenza donne: la protesta di 'Non una di meno' in Senato contro il nuovo testo

In Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.

Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato un nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale.

