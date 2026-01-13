Dove vedere Australian Open 2026 | streaming gratis e diretta TV Supertennis Eurosport DAZN o Sky Sport?

Scopri dove seguire gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. La competizione, giunta alla sua 114ª edizione, si svolge sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Potrai seguire il torneo in diretta TV su Supertennis, Eurosport, DAZN o Sky Sport, oppure optare per lo streaming gratuito su alcune piattaforme. Ecco tutte le opzioni per seguire il primo Slam stagionale.

Dal 18 gennaio al 1° febbraio sui campi in cemento (outdoor) del “Melbourne Park” si disputeranno gli Australian Open, primo Slam stagionale, giunti all’edizione numero 114 e che nella scorsa stagione furono vinti dal’azzurro Jannik Sinner che in finale ebbe la meglio contro il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 , 6-3. Per i colori azzurri al . Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Seul, Alcaraz-Sinner: streaming gratis e diretta TV, Supertennis, TV8 o Sky Sport? Dove vedere esibizione

