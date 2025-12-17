San Marino capitale mondiale degli sport da combattimento | il Fight Clubbing World Championship 2025 in diretta su DAZN

San Marino si prepara a diventare il cuore pulsante degli sport da combattimento con il Fight Clubbing World Championship 2025. Per due giorni, il piccolo ma vibrante stato ospiterà atleti provenienti da 14 paesi, trasformandosi in una capitale mondiale di disciplina e adrenalina. L’evento, trasmesso in diretta su DAZN, promette emozioni intense e un palcoscenico di livello internazionale che lascerà il segno nel panorama sportivo globale.

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere un appuntamento destinato a lasciare il segno: per due giorni il Titano diventerà il centro nevralgico degli sport da combattimento internazionali con la tappa sammarinese del Fight Clubbing World Championship 2025, che porterà sul ring atleti professionisti provenienti da 14 Paesi. Un evento che unisce spettacolo, livello tecnico e visibilità globale, con un programma che culminerà sabato 20 dicembre 2025 al Multieventi Sport Domus e con un momento speciale di incontro con gli atleti venerdì 19 dicembre 2025 nel centro storico. Due giorni storici per la Repubblica: sport, pubblico e vetrina internazionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

