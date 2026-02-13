Davide Ghiotto ha ammesso di aver avuto una prestazione deludente durante la gara dei 10.000 metri a Milano Cortina 2026, probabilmente la sua ultima Olimpiade. La sua delusione deriva dai tempi molto più al di sopra delle sue aspettative e dalla posizione finale, che lo ha lasciato lontano dai primi classificati. Con un passo meno fluido rispetto alle sue abitudini, Ghiotto ha riconosciuto di aver affrontato una giornata difficile sul ghiaccio.

Non è stata sicuramente la gara che Davide Ghiotto si aspettava quella dei 10.000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per l’azzurro è arrivata una delusione abbastanza grande, viste le ambizioni della vigilia e la condizione, apparsa positiva dopo il quarto posto nei 5.000. L’italiano non ha invece confermato il podio olimpico ottenuto a Pechino nel 2022, chiudendo con il sesto tempo complessivo. Il vicentino non è mai riuscito a dare la svolta alla sua performance e con il passare dei metri la sua azione è andata a scemare. Crono finale di 12’46?72 per il tre volte campione del mondo nella specialità, un risultato lontano dalle aspettative e dalle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Ghiotto non cerca scuse: “Ho fatto schifo, forse è la mia ultima Olimpiade”

