Luca Ghiotto ha ammesso di aver avuto una prestazione deludente durante l’ultima gara, temendo che possa essere anche la sua ultima Olimpiade. Dopo aver concluso la competizione, il pilota ha detto di essere molto insoddisfatto del suo rendimento, riconoscendo di aver deluso non solo se stesso ma anche coloro che avevano riposto fiducia in lui. La sua gara si è svolta in modo sotto le aspettative, lasciando trasparire una forte amarezza.

“Non so cosa dire sinceramente, penso che la gara si sia vista. Ho fatto veramente schifo, ho deluso me stesso e tutti quelli che credevano in me”. Così un deluso Davide Ghiotto ha commentato il sesto posto nei 10mila metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella tappa di Coppa del Mondo di Calgary, il 25 gennaio 2025, aveva segnato il nuovo record del mondo sulla stessa distanza con il tempo di 12:25.69. Oggi ha corso oltre 20 secondi più lento. “Mi dispiace sia andata così, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade e il mio ultimo 10mila e chiudere la carriera sulle distanze lunghe in questo modo qui non è la cosa più piacevole “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto schifo, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade”: la delusione di Ghiotto

