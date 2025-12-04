Mantova 56enne che percepiva pensione della madre morta da 3 anni cerca scuse | L’ho fatto per stare vicino a lei non per i soldi mi vergogno

Secondo quanto riferito dal legale Francesco Ferrari, il suo assistito avrebbe agito solo per mantenere accanto a sé la madre: "Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mantova 56enne che percepiva pensione della madre morta da 3 anni cerca scuse l8217ho fatto per stare vicino a lei non per i soldi mi vergogno

© Ilgiornaleditalia.it - Mantova, 56enne che percepiva pensione della madre morta da 3 anni cerca scuse: “L’ho fatto per stare vicino a lei, non per i soldi, mi vergogno”

