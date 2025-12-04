Mantova 56enne che percepiva pensione della madre morta da 3 anni cerca scuse | L’ho fatto per stare vicino a lei non per i soldi mi vergogno

Secondo quanto riferito dal legale Francesco Ferrari, il suo assistito avrebbe agito solo per mantenere accanto a sé la madre: "Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino.

A Borgo Virgilio (Mantova) emergono nuovi dettagli sulla vicenda del 56enne che per tre anni ha nascosto in casa il corpo mummificato della madre, continuando a riscuoterne la pensione. L’uomo, travestito da anziana con parrucca, tailleur, trucco pesante e - facebook.com Vai su Facebook

