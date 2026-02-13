Darsena più vicina al centro | inaugurata la passerella ciclopedonale sopra le Mura

L’inaugurazione della nuova passerella ciclopedonale sopra le Mura ha portato un cambiamento importante in città. La struttura, che collega più direttamente la Darsena al centro storico, rende più facile e sicuro attraversare il vallo. Con i suoi pochi metri di lunghezza, questa passerella permette ai cittadini di muoversi a piedi e in bicicletta senza dover scendere a terra, favorendo un collegamento rapido e sostenibile. La realizzazione di questo ponte rappresenta un passo avanti per migliorare la mobilità urbana e rafforzare il legame tra le diverse zone della città.

Un ponte leggero sopra il vallo delle Mura che ricuce fisicamente e simbolicamente due parti della città. È stata inaugurata venerdì 13 la nuova passerella ciclopedonale che collega la Darsena a via Rampari di San Paolo e quindi al centro storico, completando il progetto di rigenerazione urbana dell’area Darsena – ex Mof – Meis. L’opera, denominata ‘Assi di connessione urbana’, rappresenta “l’ultimo tassello di un intervento più ampio che negli ultimi anni ha trasformato uno dei quadranti più strategici della città - sottolinea il vicesindaco Balboni -, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su darsena vicina Nuova passerella ciclopedonale: "Volano ora non è più isolata" È stata completata la nuova passerella ciclopedonale sul ponte che attraversa il Po, collegando Volano di Codigoro e il lido di Volano a Comacchio. Campagnola, posata la nuova passerella ciclopedonale: ora al via le finiture della nuova piazza A Bergamo, la nuova piazza di Campagnola si avvicina alla conclusione, con la posa della passerella ciclopedonale in struttura metallica che collega via dei Prati al sagrato della chiesa e via per Orio, attraversando il torrente Morla. Ultime notizie su darsena vicina Argomenti discussi: Livorno, Darsena Europa: Collegamento con la Fi-Pi-Li entro la fine dei lavori pubblici; Olimpiadi Milano Cortina, le tappe della fiamma olimpica in città | Folla a San Siro, gli antagonisti si disperdono. Ma sale l'allerta per il corteo di domani; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace; Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro. La sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi. L’accensione del braciere all’Arco della Pace. Darsena nuova e più sicura. Il porto guarda al futuroNon più un’area dimenticata ai margini della città, ma un luogo che torna a respirare il mare e la sua storia. Dopo anni di attesa, l’area portuale di Cattolica è pronta a compiere il passo decisivo ... ilrestodelcarlino.it Dalle acque dell'Arsenale alla gloria dell'Olimpo. Stasera in Darsena Grande abbiamo assistito al debutto de "Il Richiamo di Olympia". Non è solo uno spettacolo, ma un vero tributo all'epica dei Giochi: attraverso le cinque prove di Alvise, il #CarnevaleVenezia - facebook.com facebook