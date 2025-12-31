Bombe carta esplose nella notte a Roma | danneggiati un bar e il portone di un palazzo

Nella notte a Roma, due esplosioni hanno interessato zone diverse della città, tra Tufello e Ostia. Le deflagrazioni hanno causato danni a un bar, a un’auto in sosta e al portone di un edificio residenziale. Gli episodi sono attualmente sotto indagine dalle forze dell'ordine, che stanno valutando le motivazioni e le eventuali responsabilità.

Bombe carta nella notte a Roma. Due esplosioni rispettivamente al Tufello e a Ostia. Deflagrazioni che hanno interessato l'ingresso di un bar, auto in sosta e il portone di un palazzo. Su entrambe le vicende indagano le forze dell'ordine.Bomba carta al TufelloIl primo intervento è stato.

