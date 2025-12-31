Bombe carta esplose nella notte a Roma | danneggiati un bar e il portone di un palazzo

Da romatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Roma, due esplosioni hanno interessato zone diverse della città, tra Tufello e Ostia. Le deflagrazioni hanno causato danni a un bar, a un’auto in sosta e al portone di un edificio residenziale. Gli episodi sono attualmente sotto indagine dalle forze dell'ordine, che stanno valutando le motivazioni e le eventuali responsabilità.

Bombe carta nella notte a Roma. Due esplosioni rispettivamente al Tufello e a Ostia. Deflagrazioni che hanno interessato l'ingresso di un bar, auto in sosta e il portone di un palazzo. Su entrambe le vicende indagano le forze dell'ordine.Bomba carta al TufelloIl primo intervento è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

bombe carta esplose nella notte a roma danneggiati un bar e il portone di un palazzo

© Romatoday.it - Bombe carta esplose nella notte a Roma: danneggiati un bar e il portone di un palazzo

Leggi anche: Bomba davanti all'ingresso di un palazzo nella notte: danneggiate auto e portone

Leggi anche: Due bombe carta nella notte a Centocelle: colpite una concessionaria e un negozio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Esplose due bombe carta nella notte, colpito un bar a Fidene ed un palazzo a Ostia; Latina e l'anno delle bombe, il questore: C'è una visione chiara, ma gli ultimi episodi non legati ai precedenti; Il questore: Gli ultimi attentati non legati al contesto dello spaccio | IL VIDEO.

bombe carta esplose notteSan Severo, assalto al bancomat: ingenti i danni - Ignoti hanno fatto esplodere con un ordigno artigianale, probabilmente una bomba carta alimentata da gas, uno sportello della filiale Intesa Sanpaolo. lagazzettadelmezzogiorno.it

bombe carta esplose notteLatina, esplosione nella notte al Nicolosi: bomba carta distrugge un'auto in sosta - Alle cinque di questa mattina una bomba carta è esplosa all’interno di una Renault Scenic parcheggiata in via Corridoni, nel quartiere Nicolosi a Latina. msn.com

bombe carta esplose notteBombe carta a Siracusa, proseguono le indagini. Il Questore: “Fiduciosi, no allarme sicurezza” - Proseguono le indagini sulle due bombe carta fatte esplodere nei giorni scorsi davanti altrettante attività commerciali di Siracusa. siracusaoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.