Danneggiamento lesioni e minacce in un locale del Pescarese | Dacur di tre anni per due 21enni

Davide Dacur, 21 anni, e un altro ragazzo sono stati denunciati dopo aver danneggiato, aggredito e minacciato i presenti in un locale del Pescarese, motivo che ha portato alla loro misura di Dacur di tre anni, ovvero il divieto di accesso ai locali pubblici.

Il fatto risale a dicembre 2025 quando i due, entrambi 21enni ed entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine, avrebbero agito con violenza all'interno di un locale durante una serata di movida. Per questo erano stati subito segnalati alla competente autorità giudiziaria ed era stato avviato, insieme alla questura, l'iter che ha portato ora all'applicazione del Dacur essendo stato ritenuto il loro comportamento pericoloso.

Approfondimenti su danneggiamento lesioni

