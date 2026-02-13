Michele D’Alterio porta il suo salone di Giugliano alla nona partecipazione al Festival di Sanremo, mentre festeggia anche i 60 anni di attività di famiglia. La sua presenza al festival si combina con il traguardo di sei decenni di esperienza nel settore dei capelli maschili. Il parrucchiere ha deciso di preparare un look speciale per l’occasione, coinvolgendo l’intera squadra di lavoro.

Giugliano. Michele D’Alterio: a Sanremo 2026 per la nona volta, celebrando 60 anni di storia e stile. Il 2026 segna un capitolo indimenticabile nella carriera di Michele D’Alterio. L’hairstylist, volto noto dell'eccellenza artigiana campana, si appresta a varcare per la nona volta le porte di Casa Sanremo, l’hub ufficiale del Festival, proprio mentre il suo storico salone festeggia un traguardo leggendario: il 60° anniversario della fondazione. Dal 24 al 28 febbraio 2026, Michele D’Alterio farà parte dell’esclusivo Team di hair stylist coordinato da BRS e Diffitalia Group di Patrizia Anno, Paolo Demaria e Ciro Coppola. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - D’Alterio Parrucchiere uomo, un doppio e straordinario traguardo: la nona partecipazione al Festival e il 60° anniversario dell’attività di famiglia.

Approfondimenti su alterio parrucchiere

Il 13° anniversario della Polizia locale Mugello è stato celebrato a Vicchio in occasione di San Sebastiano.

Arezzo torna a discutere del proprio futuro con il secondo Festival dell'Innovazione Urbana, che ha registrato una significativa partecipazione.

Lutto in provincia di Napoli, morta Angela D'Alterio studentessa di 13 anni - facebook.com facebook