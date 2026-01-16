Mugello 13esimo anniversario per la Polizia locale | il bilancio dell' attività 2025

Il 13° anniversario della Polizia locale Mugello è stato celebrato a Vicchio in occasione di San Sebastiano. Durante l’evento, sono stati presentati i principali risultati dell’attività svolta nel 2025 nei sette comuni del territorio. Un momento di riflessione e di riconoscimento per il lavoro quotidiano di tutela e sicurezza svolto dagli agenti nel rispetto delle comunità locali.

Firenze, 16 gennaio 2026 - Ricorre il 13esimo anniversario di costituzione per la Polizia locale Mugello, che questa mattina a Vicchio in occasione della celebrazione di San Sebastiano, Santo Patrono, ha fatto il bilancio dell'attività svolta nel 2025 sul territorio di competenza (i 7 comuni di Barberino M.llo, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e S. Piero e Vicchio, per 862,48 kmq e 59.089 abitanti). Ad officiare nella Pieve di San Giovanni la funzione religiosa è stato l'arcivescovo metropolita di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, che ha esortato alla fedeltà al servizio, anche nelle circostanze più difficili: "Vediamo in voi il primo riferimento della presenza dello Stato nelle nostre città.

Mugello, Polizia locale: un unico maxi-distretto per 7 Comuni - Firenze, 2 gennaio 2026 – Il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello nella seduta del 30 dicembre scorso ha dato il via libera al progetto gestionale per la Polizia locale. lanazione.it

