Dalmazzi e Lepri in difficoltà Stoppa scompare Tourè soffre

Dalmazzi e Lepri sono in difficoltà, mentre Stoppa scompare e Tourè sembra averne risentito. Orsini ha concluso la partita con un 5,5, dopo aver preso quattro reti che pesano sul risultato e avrebbero potuto diventare cinque se l’arbitro non avesse annullato il gol di Cerri.

Orsini 5,5 Quattro reti sul groppone sono veramente tante. E potevano essere cinque se l'arbitro non avesse annullato il gol di Cerri. Ma non può essere tutta colpa sua. Zini 5,5 Realizza il suo primo gol tra i professionisti ma va in difficoltà sempre quando viene puntato dall'avversario. Gunduz fa il bello e il cattivo tempo. La grinta non basta. Dalmazzi 5 Sbaglia la marcatura su Guerra che fa quello che vuole quando passa dalle sue parti. Colpisce la traversa in proiezione offensiva. Ma orami i giochi erano fatti. Lepri 5 Sifora il gol di testa ad inizio ripresa e poi fornisce l'assist a Piccoli per il gol del 4-2.